Il siracusano Leonardo Tiralongo nuovo inviato di "Striscia la notizia"

“Ambiente Ciovani”, è la nuova rubrica lanciata ieri sera da "Striscia la notizia" su Canale 5. A condurla il tredicenne Leonardo Tiralongo, studente delle scuole medie e sindaco dei Ragazzi della città di Siracusa, che spiega come combattere l’intossicazione da metalli pesanti. A Siracusa esiste una delle aree industriali più grandi d’Europa, il cosiddetto “Quadrilatero della morte”, che la nota località siciliana forma assieme ai comuni di Priolo, Melilli e Augusta.

"Lo chiamano così – racconta il giovane consulente – perché qui ci si ammala un po’ più che nel resto del Paese: l’inquinamento ambientale fa sì che l’incidenza tumorale sia una delle più alte d’Italia".

Leonardo, dopo aver raccolto le testimonianze di diversi medici, spiega che, attraverso le terapie chelanti (cure farmacologiche che sfruttano la chelazione per alcune forme di intossicazione dovute a metalli pesanti), si possono eliminare le sostanze tossiche già presenti nell’organismo. Su indicazione dei medici, quindi, in chiusura di servizio, il consulente di Striscia raccoglie circa una quarantina di campioni di capelli agli abitanti della zona, per farli esaminare. I risultati saranno resi noti nel prossimo servizio.