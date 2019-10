Siracusa, l'Ortigia vince il derby con il Telimar Palermo

L'Ortigia vince il derby con il Telimar Palermo e centra la terza vittoria su tre partite, rimanendo in vetta alla classifica a punteggio pieno. I biancoverdi vincono una gara che, a dispetto del largo punteggio finale (12-6), è rimasta in equilibrio fino all'intervallo lungo. Nei primi due tempi le squadre commettono molti errori. Nel terzo parziale, il Telimar riesce addirittura ad andare in vantaggio, ma dopo un errore dai 5 metri di Gallo, l'Ortigia reagisce con una doppietta di Vidovic (tra i migliori oggi) e un gol di Ferrero. Nell'ultimo quarto, gli uomini di Piccardo dominano e piazzano l'allungo decisivo, con Tempesti che neutralizza un altro rigore. Vittoria non bellissima ma importante e meritata.

Questo il commento di Stefano Tempesti, il migliore in vasca oggi: "Sapevamo che questa era una partita da portare fino all'ultimo tempo, perché conoscendo l'avversario eravamo consapevoli che fosse necessario farli stancare per cogliere poi i frutti sulla lunga distanza. Il risultato è molto severo per quella che è stata la partita, però l'ultimo parziale lo abbiamo giocato in maniera perfetta, portando a casa il risultato. La vittoria alla fine è meritata, anche se abbiamo commesso tanti errori sia in difesa che in attacco”.

Come nelle due gare precedenti, l'Ortigia, ancora una volta, costruisce il successo negli ultimi due parziali, dopo una prima metà di gara meno brillante: “Questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere – afferma il portiere biancoverde -. Dobbiamo lavorare per riuscire a partire subito al massimo, anche se non è mai facile quando hai i favori del pronostico e devi fare bene, perché c'è tanta pressione e anche giocare in casa può essere un'arma a doppio taglio. Cercheremo pian piano di migliorare queste partenze un po' in sordina. Il nostro è un percorso lungo, ma stiamo crescendo di gara in gara e devo dire che abbiamo iniziato nel modo giusto. Ora testa a Savona, dove ci aspetta un'altra battaglia contro una squadra forte, con un grande organico e un grande allenatore”.

Ha parlato anche Giorgio La Rosa, difensore biancoverde: "Vincere un derby è sempre bello. Abbiamo sbagliato tanto, ma nonostante gli errori siamo rimasti lì e poi, nella seconda parte del match, siamo cresciuti. Il risultato è più largo di quanto meritassero, perché hanno giocato una buona partita, ma la nostra freschezza ci ha permesso di vincere. Ora dobbiamo subito pensare al Savona. Il campionato è lunghissimo e dobbiamo restare con i piedi per terra, giocando sempre concentrati e determinati perché, è vero che abbiamo un grande potenziale e siamo un'ottima squadra, ma sappiamo che dovremo sempre sudare e lavorare duro per conquistarci i tre punti".