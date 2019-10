Siracusa, operazione "Truck and bus": fermati 2 tir e un autobus

Tir e autobus nel mirino dei controlli della Polizia stradale di Siracusa nell'ambito della campagna "Truck ad Bus" che si è svolta dal 14 al 20 ottobre sull'intera tratta autostradale. I controlli hanno interessato no solo i veicoli ma anche i conducenti.

In tutto ono stati controllati 53 veicoli per trasporto merci e 24 sono stati sanzionati: a due tir è stato impedito di continuare il viaggio per gravi inefficienze. Controllati anche 30 autobus, uno dei quali è stato fermato per carenze gravi.

Diverse le infrazioni contestate sia per i tir che per gli autobus. Un autoarticolato è stato trovato sprovvisto di copertura assicurativa e per questo è stata elevata una sanzione di 868 euro.

L'obiettivo di questa operazione, così come delle altre messe in campo dalla Polizia stradale, è quello di elevare gli standard di sicurezza sulle strade.