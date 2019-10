Lentini, la vicenda della discarica Armicci-Bonvicino in discussione alla IV commissione dell'Ars

La vicenda della discarica Armicci-Bonvicino al centro di un'audizione in IV commissione "ambiente e territorio" dell'Ars richiesta dal deputato regionale, Stefano Zito.

Presenti oltre a Zito, il Sindaco di Lentini Saverio Bosco, il suo consulente Mirko Amato, l'avvocato Santi Terranova in rappresentanza dell' Associazione Manuela e Michele, funzionari del servizio VIA dell'ARTA, l'ingegnere Cocina dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, l'assessore regionale al territorio e Ambiente, Totò Cordaro e Il Coordinamento per il Territorio NO discarica Armicci - Bonvicino.

Il Coordinamento ha ribadito tutti i motivi di criticità connessi alla realizzazione di una nuova discarica in un territorio "già compromesso dal punto di vista ambientale e sul quale insiste la mega discarica di rifiuti solidi urbani di Grotte San Giorgio dei Leonardi". Da qui la richiesta di annullamento in autotutela dell'autorizzazione.

Il presidente della Commissione ha comunicato l'intenzione di rivedere le procedure autorizzative. anche se al momento, come ha dichiarato Cocina non sarebbero emerse irregolarità palesi. L'unica cosa da verificare è il rinnovo della VIA, che essendo stata rilasciata con decreto del 18 novembre del 2013, se non fosse stata presentata istanza di rinnovo, potrebbe essere dichiarata scaduta. Una situazione da verificare e della quale entro una settimana sarò data comunicazione al sindaco Bosco.