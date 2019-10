Siracusa, il sindaco Italia incontra Papa Francesco: "Emozione fortissima, l’ho invitato a visitare la nostra città"

"Un’emozione indescrivibile stamane in Vaticano per l’incontro con Papa Francesco". Così il sindaco Francesco Italia commenta l'evento di questa mattina a Roma.

Italia ha incontrato Papa Francesco durante l'udienza generale che il Pontefice tiene ogni mercoledì in Piazza San Pietro. Qui Papa Francesco è arrovato circa alle 9 a bordo della Papamobile, poi si è tenuta la lettura del Vangelo in varie lingue ed infine il tutto si chiuderà la benedizione.

"Dal Papa ho ricevuto la benedizione per la nostra città, -continua Italia - e a lui ho consegnato in preghiera i tanti messaggi ricevuti in questi giorni e affidatemi dai miei concittadini. Nel cuore, una benedizione particolare per la nostra piccola Giulia, affinché possa vincere la sua battaglia. Il santo padre ha ricordato il miracolo della Madonna delle Lacrime, l’ho invitato a visitare la nostra città benedicendola con la sua presenza e la sua parola"

Ad accompagnare il primo cittadino anche Michelangelo Giansiracusa, uomo fidato di Italia, sindaco di Ferla e capo di gabinetto del Comune di Siracusa.