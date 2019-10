Palazzolo Acreide, polemica per Il borgo dei borghi: Cafeo "bene audizione in Commissione Vigilanza Rai"

“Approvo senza alcuna riserva la decisione da parte del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, di chiedere un’audizione in Commissione Vigilanza Rai in merito a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata della trasmissione 'Il borgo dei borghi' andata in onda su Rai 3 lo scorso 20 ottobre in prima serata”.

A commentare la decisione presa dal primo cittadino di Palazzolo Acreide è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Come tantissimi altri cittadini, anche io ho seguito con interesse ed entusiamo la scalata verso quello che sembrava un grande successo di Palazzolo Acreide e quindi del nostro territorio – continua l’On. Cafeo – un risultato corroborato da una percentuale di voti popolari sempre molto alta nonché di gran lunga superiore a quella dei borghi concorrenti. Se da un lato però il peso nella votazione della cosiddetta giuria di qualità era già noto da regolamento – prosegue Cafeo – dall’altro sono troppe le anomalie e i punti oscuri di questa vicenda che ha portato, come evidente dai fatti, ad un improvviso ribaltamento della volontà popolare.