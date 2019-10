Il siracusano Paolo Sanzaro nuovo segretario regionale Cisl Sicilia

E' stato eletto nuovo segretario regionale Cisl Sicilia Paolo Sanzaro, nato a Sortino 55 anni fa, dal maggio 2008 alla guida della Cisl siracusana e dal 20 marzo 2013 primo segretario generale della UST Ragusa Siracusa.

L’elezione al termine del Consiglio Generale della Cisl siciliana convocato dal Segretario Generale, Sebastiano Cappuccio, nella sala conferenze dell’Hotel La Torre di Mondello. Presente Gigi Sbarra, Segretario Generale aggiunto Cisl Confederale, il parlamentino ha eletto Sanzaro che prende, così, il posto di Giorgio Tessitore e si aggiunge a Rosanna Laplaca.

“Questo nuovo incarico – ha dichiarato al termine del Consiglio generale di Mondello – è il risultato di un cammino intrapreso oltre undici anni fa insieme al gruppo dirigente di Siracusa prima e di Ragusa subito dopo. Questo non è solo un riconoscimento alla persona, ma all’intera Cisl del sud est siciliano. Il lavoro svolto, le istanze e le proposte portate ad ogni tavolo, i temi che hanno anticipato gli interventi delle stesse istituzioni e della politica, dimostrano come la Cisl Ragusa Siracusa abbia operato e continui ad operare. La fermezza nella difesa di ogni singolo lavoratore e, allo stesso tempo, la disponibilità al confronto e alla proposta di singole soluzioni. La Ust Ragusa Siracusa – ha aggiunto il neo segretario regionale – è una realtà importante che bene si inserisce all’interno di una Cisl siciliana sempre più riferimento per la politica non soltanto regionale. Andare dentro i problemi, analizzare offrendo spunti di analisi, è un patrimonio crescente che, grazie all’impegno del nostro segretario generale Sebastiano Cappuccio, saprà dare risposte concrete ai lavoratori e ai cittadini siciliani.”