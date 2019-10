Noto, un bando per organizzare eventi in centro tra novembre e dicembre

Il Comune di Noto ha pubblicato, sul sito, una manifestazione d’interesse per acquisire idee, progetti e spettacoli per la definizione di una programmazione generale di eventi ed attività culturali da attuare negli esercizi commerciali del centro storico da qui alla fine dell’anno. L’Amministrazione Comunale valuterà le domande che dovranno pervenire entro 10 giorni.

Gli interessati dovranno presentare una relazione sul tipo di evento che intendono organizzare, evento di cui dovranno comunque farsi carico delle spese organizzative e gestionali, oltre ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per il loro svolgimento.