Siracusa, cambiano parzialmente i sensi di marcia in via Monti e via Po

Approvata la modifica parziale dei sensi di marcia in via Luigi Maria Monti, alla Pizzuta, e in via Po. A dirlo due ordinanze firmate dal settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa.

Nel primo caso, è stato istituito il senso unico a partire da largo Guido Carnera in direzione e fino a largo Caduti del terrorismo. I mezzi che arrivano a via Monti, se provenienti dalle vie Lo Surdo e Randone dovranno dare precedenze e svoltare a destra; se provenienti dalle vie Asbesta e Canonico Nunzio Agnello dovranno dare precedenza e svoltare a sinistra. Per quanto riguarda via Po, è stato invertito il senso di marcia nel tratto tra compreso tra corso Gelone e via Tevere. I mezzi che percorrono quest'ultima arteria, giunti all'incrocio con via Po potranno girare a destra e dirigersi verso corso Gelone, all'altezza del quale dovranno dare precedenza e girare a destra.