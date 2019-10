Avola, avrebbe aggredito operaio Enel mentre stacca allaccio abusivo a rete pubblica: arrestata

Avrebbe agganciato la propria rete elettrica privata alla rete pubblica. La scoperta è stata fatta dari carabinieri durante controlli eseguito tra gli edifici popolari di via Giambattista Vico, dove sono stati riscontrati 5 allacci abusivi, dei quali quattro riconducibili a utenze domestiche ed uno che alimentava l’autoclave del condominio.

In particolare, mentre un operaio Enel cercava di staccare l'allaccio abusivo, una donna, Angela Campisi, 48 anni di Avola già nota ai militari per numerosi precedenti, in stato di agitazione avrebbe aggredito prima l'operaio e poi i Carabinieri.

La donna è stata quindi tratta in arresto e tradotta ai domiciliari