Siracusa, rappresentazioni classiche al Teatro Greco: si comincia l'8 maggio

Si scaldano i motori per la stazione 2020 al Teatro Greco di Siracusa.

La fondazione Inda ha pubblicato il calendario degli spettacoli. Ad aprire il festival venerdì 8 maggio Le Baccanti, il 9 maggio debutterà Ifigenia in Tauride, il 7 giugno sarà la volta della prima della commedia Le Nuvole

La prima grande novità del prossimo anno: la commedia, per tutto il mese di giugno e fino al 5 luglio si alternerà con le due tragedie.