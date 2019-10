Siracusa, tennis in piazza: domenica la manifestazione in città

Quattro campi da tennis e un percorso per la preparazione atletica saranno montati domenica 27 ottobre, dalle 10, a Siracusa nell'ambito della manifestazione “Tennis in piazza”, tra via Basento a piazza Adda.

L'iniziativa promossa dalla Fit, la Federazione Italiana Tennis, è aperta a tutti e vedrà la presenza di Maestri federali messi a disposizione dalle scuole tennis della provincia .

“Un'esperienza già sperimentata in tante città siciliane ed italiane- dichiara l'assessore allo Sport, Andrea Buccheri- aperta alla partecipazione dei tanti aspiranti tennisti delle scuole di tutta la provincia. L'evento giunge a coronamento di una stagione esaltante per il tennis siracusano, con la storica promozione in Serie A1 del Tc Match Ball, con la permanenza del TC Siracusa in serie A2, e con altre tre squadre in serie C. Un'ennesima dimostrazione di attenzione verso lo sport che è crescita, socializzazione ed educazione”.