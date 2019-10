Siracusa, asili nido: quattro richieste per la gestione di tre lotti

Sono state quattro le offerte avanzate per la gestione di tre lotti degli asili nido comunali per un bando di oltre 5 milione valido tre anni.

Il primo lotto comprende i plessi di viale Santa Panagia, via Spagna e via Luigi Cassia. Il secondo lotto via Specchi e via Basilicata. Il terzo via Regia Corte e viale Servi di Maria, per un totale di 96 posti per lotto.

Si attende l'apertura delle buste, che potrebbe richiedere tempi lunghi