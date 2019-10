Augusta, rapina a mano armata in un supermercato: arrestato 25enne

Avrebbe messo a segno una rapina in un supermercato in Contrada Balate ad Augusta.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, un giovane si sarebbe introdotto all'interno dell'esercizio commerciale armato di coltello ed a volto travisato. Poi, dopo aver minacciato il cassiere, si sarebbe impossessato di 700 euro, dandosi alla fuga a bordo di una bicicletta.

Il presunto rapinatore è stato intercettato nei pressi di Contrada Scardina. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato, identificato, tratto in arresto e condotto in carcere.

Si tratta Miscel Carbonaro, 25 anni, augustano.

E’ stata recuperata l’intera somma, provento della rapina, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.