Under 18, l’Eurialo vince facile con l’Augusta: 3-0 nella gara di esordio del girone

Tutto facile per l’Eurialo Siracusa nella partita di esordio del campionato under 18. Al PalaCorso, in poco più di un’ora di gioco, le verdeblù hanno superato la Pallavolo Augusta in una gara dominata sin dalle battute iniziali. Le ospiti non hanno lesinato impegno e buona volontà, ma la differenza di valori si è vista sin da subito. Le padroni di casa, pur senza forzare, hanno condotto la partita a loro piacimento, mettendo a segno anche numerosi punti in battuta. Le ragazze allenate da Daniela Cianflone, (coadiuvata ieri dal tecnico Salvo Drago), si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-10 e il secondo con quello di 25-8, prendendo il largo fin dall’avvio. Nel terzo, parità solo fino al 2-2, poi 10 punti di fila di Serenza Penzo e compagne. Le neroverdi interrompono il digiuno ma l’Eurialo riallunga e solo nelle ultime battute lascia qualche punto alle avversarie che si fermano a 7. Queste le giocatrici scese in campo per l’Eurialo: Lombardo, Penzo, Di Martino, Farinata, Di Giorgio, Marino, Valenti, Cantalanotte, Caracciolo, Rivellini, Cartelli, Lisfera.

Soddisfatto il vicepresidente Salvo Corso: “Abbiamo cominciato con una vittoria netta, dimostrando subito la qualità delle nostre giocatrici, molte delle quali saranno impiegate anche in prima squadra. La under 18 infatti rappresenta l’ossatura portante della compagine che affronterà il campionato di serie D. Pur non essendo l’Augusta un avversario insormontabile, le giocatrici hanno interpretato la partita con l’atteggiamento giusto. Sono state umili e rispettose dell’avversario e questo è lo spirito che ci potrà portare lontano”.

Lunedì sera debutto con sconfitta per l’Eurialo under 14 (3-0 sul campo del Gabbiano Pozzallo) mentre l’under 16 esordirà il 29 ottobre in casa con il Floridia.