Il Siracusa calcio torna ad allenarsi allo stadio De Simone, ma si gioca a porte chiuse

Dopo l'immagine tristissima degli atleti siracusani che si sono dovuti allenare in piazza Santa Lucia, tornano in campo, con le loro scarpette, i giocatori del Siracusa calcio.

Già da una settimana, infatti, porte aperte allo stadio Nicola de Simone, ma solo per i tecnici e per gli atleti, non per il pubblico.

Le condizioni dello stadio non sono certamente le migliori tra tribune inagibili e atti vandalici che hanno segnato il destino dell'impianto sportivo.

Il Comune per ben due volte ha cercato di affidare la gestione della struttura ai privati, ma per ben due volte la gara è andata deserta.