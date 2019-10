Siria, nuova tregua di 150 ore per evacuazione curdi

Turchia e Russia hanno concluso un "accordo storico" per una nuova tregua di 150 ore nel nord della Siria per completare l'evacuazione delle milizie curde Ypg da un'area di 30 km entro il confine siriano. Lo ha annunciato a Sochi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del suo incontro con Vladimir Putin. Turchia e Russia - indica il memorandum d'intesa - condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio siriano oltre il confine turco, a est e ovest dell'area in cui è stata condotta l'operazione turca nel nord della Siria. È esclusa Qamishli, principale centro curdo nell'area.