Siracusa, rinnovo loculi cimiteriali: a disposizione un pool di avvocati per le contestazioni

Mette a disposizione dei cittadini un pool di avvocati l'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori di Siracusa per chi volesse contestare l'applicazione retroattiva del regolamento comunale di polizia mortuaria anche alle concessioni dei loculi rilasciate in data antecedente alla sua entrata in vigore.

L'Unione infatti crede che l'applicazione retroattiva sia illegittima. Gli avvocati esamineranno ogni singolo caso per individuare, qualora ne ricorrano le condizioni, la linea difensiva da mettere in atto per opporsi alla richiesta illegittima di pagamento per il rinnovo delle concessioni.

Gli avvocati riceveranno i cittadini ogni lunedì, dalle ore 15 alle ore 17, presso i locali sociali siti in Via Brenta n.12 a Siracusa.