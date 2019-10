Siracusa, il sindaco Francesco Italia a Roma: domani l'incontro con Papa Francesco

E' volato a Roma, oggi pomeriggio, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia per incontrare, domani mattina, in Vaticano, Papa Francesco.

Una notizia tenuta altamente privata per un momento emozionante che Italia vivrà in qualità di sindaco con tanto di fascia tricolore.

Ad accompagnare il primo cittadino anche Michelangelo Giansiracusa, uomo fidato di Italia, sindaco di Ferla e capo di gabinetto del Comune di Siracusa.

Italia incontrerà Papa Francesco durante l'udienza generale che il Papa tiene ogni mercoledì in Piazza San Pietro. Qui Papa Francesco arriverà circa alle 9 a bordo della Papamobile, poi leggerà il Vangelo in varie lingue ed infine il tutto si chiuderà con la benedizione, intorno alle 11/11.30.