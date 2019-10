Avola, omicidio Loredana Lopiano: chiesti 30 anni per Giuseppe Lanteri

Una condanna a 30 anni di reclusione: questa la richiesta che il pubblico ministero, Tommaso Pagano ha avanzato al termine della sua requisitoria ieri in aula, al tribunale di Siracusa, per Giuseppe Lanteri, accusato dell'omicidio di Loredana Lopiano. La donna, infermiera all'ospedale Di Maria di Avola, era la madre della ex fidanzata del giovane e fu uccisa con 5 fendenti la mattina del 27 settembre del 2018 davanti la porta di casa.

Il Pm ha illustrato la dinamica del fatto di sangue passo dopo passo. Poi è stata la volta degli avvocati delle parti civili e del centro antiviolenza Doride di Avola.

Il calendario delle udienze prevede il ritorno in aula il 4 novembre per l'arringa della difesa del giovane, sostenuta dall'avvocato Antonino Campisi: Il 25 novembre spazio per le eventuali repliche e poi camera di consiglio. Nella stessa giornata potrebbe arrivare la sentenza.