Turismo Esperienziale, l'argomento in un convegno di Cna a Palazzolo Acreide

Un confronto sulle buone pratiche turistiche, a partire da quello esperenziale. Questo l'argomento al centro del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi in collaborazione con Heritage Experience Palazzolo Acreide ed al quale ha anche partecipato l'assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Siciliana, Edy Bandiera.

Alla riunione hanno dato il proprio contributo anche Avola e Rosolini.

"Il turismo esperienziale per noi ha due parole chiave – ha dichiarato proprio l’assessore Aiello - ossia comunicazione, attraverso il racconto e la promozione di questo territorio e fare rete. Rete insieme a tanti comuni come Avola, Siracusa, Noto con cui abbiamo da tempo avviato un percorso comune che ci porta a partecipare uniti alle principali fiere di settore".

"Un incontro importantissimo per promuovere il turismo esperienziale sul territorio siracusano nonché per evidenziarne le criticità – afferma Maria Iangliaeva Gallitto, vice presidente di CNA Turismo e Commercio con delega all’esperenziale e presidente di Heritage Experience – problemi che nei prossimi mesi saranno affrontati grazie a una serie di incontri formativi ed educational, strutturati appositamente per i nostri soci in stretta collaborazione con CNA Siracusa. La qualità del servizio – conclude Maria Iangliaeva Gallitto – passa per la formazione e il confronto professionale ed è la chiave del successo per gli imprenditori del turismo”.