Ragusa-Catania, Zappulla (Art1) "Necessari un cronoprogramma e una cabina di regia"

Ottima notizia quella data ieri dal vice ministro Cancelleri sul completamento della Ragusa-Catania, perplessità rimangono sull'individuazione delle altre risorse occorrenti e sui tempi necessari a portare a termine tutto l’iter procedurale e autorizzativo.

Così la pensa Pippo Zappulla, segretario regionale di Art1.

"Permangono ancora troppe incognite, troppi passaggi incerti - scrive Zappulla - per rassicurare davvero territori, comunità, forze sociali e istituzioni che attendono da ormai decenni la realizzazione un’opera fondamentale per la sicurezza di milioni di cittadini, per garantire il diritto alla mobilità per tante persone e per interi settori economici. Il Governo - conclude - definisca un cronoprogramma e attivi una cabina di regia con il Governo Regionale , le Istituzioni Locali e le forze sociali".