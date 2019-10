Il siracusano Andrea Bottaro eletto Segretario nazionale della Uiltec

E' stato eletto all'unanimità, questa mattina, a Roma, in sede di consiglio generale della Uiltec nazionale, Andrea Bottaro Segretario nazionale della Uiltec. Siracusano 39 anni, laureato in giurisprudenza, attualmente Bottaro è il Segretario Generale della Macro Area Sud Est Sicilia.

Con questo incarico, farà parte della nuova squadra guidata dal Segretario Generale, Paolo Pirani.

”È mia intenzione continuare a portare avanti le istanze dei lavoratori forte del nuovo ruolo da me ricoperto - ha dichiarato Andrea Bottaro - il Sud Est della Sicilia nei settori tessile, energia e chimica ricopre un importante rilevanza a livello nazionale. Mi farò garante della tutela di tutti i lavoratori. Occorre puntare nuovamente sul settore industriale attraverso investimenti che mirino allo sviluppo, all’occupazione e alla salvaguardia dei temi ambientali “.