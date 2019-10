Siracusa, impianti sportivi poco sicuri o non disponibili: attività motoria negata agli alunni dell'istituto comprensivo Wojtyla

Attività motoria negata agli alunni dell'Istituto comprensivo Karol Wojtyla di Siracusa. Ne danno notizia la Dirigente Scolastica, Giuseppina Garrasi e la presidente del Consiglio D'Istituto, Valeria Troia, che per spiegare nei dettagli la vicenda.

Sino ad oggi, da quello che è dato sapere i ragazzini della scuola di via Tucidite non hanno avuto un impianto ben preciso da utilizzare nelle ore di attività motoria, ma hanno avuto indicazioni di volta in volta: nel campo di pattinaggio o in quello di basket della Cittadella, al Pallone tenstatico, riaperto di recente, o nel cortile esterno. Adesso la scuola nelle sue figure istituzionali insorge e in una nota scrive: "Mancata possibilità di svolgimento delle regolari attività motorie, per gli alunni del 14° Istituto Comprensivo Karol Wojtyla, a causa del negato accesso all'impiantistica sportiva e delle precarie condizioni di sicurezza degli stessi impianti".