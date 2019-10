Siracusa, nuova rotatoria in viale Santa Panagia: Gradenigo "Dubbi sulla sicurezza"

Necessarie alcune modifiche sulla rotatoria appena nata in viale Santa Panagia per maggiore sicurezza. A dirlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo, il quale spiega: "Un progetto che partendo dal semaforo del tribunale in direzione viale Teracati, prevede lo spostamento dalla corsia destra a quella sinistra prima dell'imbocco della rotonda, con il reale pericolo di tamponamento e/o il corrispondente blocco del traffico da parte di coloro che devono attendere che la macchina alla propria sinistra rallenti, permettendo l'ingresso nella corsia accanto. -dice Gradenigo - Una soluzione che rischia di trasformarsi in uno svincolo privato più che una soluzione viaria di pubblica utilità, veicolando le auto dirette verso viale Teracati dentro il piazzale del costruendo supermercato".

Sulla rotatoria, il consigliere chiede "una modifica eliminando quel pericoloso cordolo in mezzo alla strada e restringendo la carreggiata dal lato sinistro, con l'ausilio di apposita segnaletica orizzontale per ridurre a due le corsie di ingresso alla rotonda in modo graduale. "