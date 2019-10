Noto, chiusura centro per l’impiego: "no" della Camera del lavoro

Si dice contraria la Camera del lavoro di Noto sull'ipotesi di chiusura del centro per l’Impiego della città, in quanto la sede sembra che non sia idonea

"Nel migliore, per meglio dire, nel peggiore dei casi dovranno recarsi in quel di Siracusa presso i locali dell’ex Ufficio provinciale del Lavoro. - si legge in una nota a firma della camera del lavoro - Interi nuclei familiari dovranno sobbarcarsi km e km di strada, specie in questa fase di avvio del reddito di cittadinanza".

"Chiediamo alle amministrazioni che governano le città della zona sud ed in particolar modo al capo dell’amministrazione che governa la nostra città (comune dove per legge ha sede il Centro per l’Impiego) che si adoperino parimenti agli uffici preposi affinché questa malaugurata ipotesi venga scongiurata, anche e soprattutto per evitare un disagio economico per le fasce più deboli. - conclude la nota - Urge trovare una soluzione nel minor tempo possibile. "