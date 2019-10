Sarà medicalizzata l'ambulanza dell'ospedale Trigona di Noto

Sarà medicalizzata, da giorno 1 novembre l’ambulanza del Seus 118 della postazione dell’ospedale Trigona di Noto, in servizio H 24.

La medicalizzazione sarà garantita da personale anestesista già in servizio nell’Azienda integrato con personale proveniente anche da altre Aziende sanitarie della regione.

Alla stessa stregua anche il personale infermieristico è stato reclutato facendo riferimento a coloro che hanno conseguito l’abilitazione per le attività di emergenza.