Siracusa, approvato il progetto di Social housing a Cassibile: si torna in Aula venerdì per il Question time

Approvato ieri, in Consiglio comunale, l'intervento di edilizia residenziale sociale che avrà luogo a Santa Teresa Longarini nei pressi di Cassibile.

"L'intervento è frutto del finanziamento di tre milioni di euro cui il Comune di Siracusa è stato ammesso dall'Assessorato regionale alla Infrastrutture della Regione siciliana, a fronte di una compartecipazione di 210 mila euro. - spiega il vicepresidente del Consiglio Michele Mangiafico - La proposta di delibera, rinviata in occasione della precedente seduta a causa della mancanza in bilancio della quota di co-finanziamento, a seguito della determina dirigenziale 70 del 15/10 della ragioneria del Comune, ha trovato il voto favorevole di 22 consiglieri comunali. Si tratta del primo progetto di social housing a Siracusa. Grazie a questo intervento, oltre alla costruzione di 32 alloggi a canone sostenibile di diverse dimensioni (bivani, quadrivani e pentavani), sarà realizzato un grande parco urbano e una condotta di acque bianche per contrastare l’allagamento che riguarda quella zona in caso di piogge abbondanti".

In apertura della seduta il consigliere comunale Michele Buonomo ha voluto ricordare il prossimo 25° Anniversario della venuta a Siracusa di Giovanni Paolo II.

Si torna in Aula venerdì 25 ottobre, alle 10.30, all'Urban Center per il "question time" che conta 32 interrogazionie