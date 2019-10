Siracusa, raccolta porta a porta al Plemmirio: Russoniello "Troppi disagi per via della condizioni delle strade"

Disagi in zona Plemmirio dove è già stato annunciato l'avvio del porta a porta. Tra i maggiori problemi la mancanza di illuminazione pubblica, presenza di innumerevoli cani randagi, discariche a cielo aperto con la presenza di lastre di amianto potenzialmente dannose.

Tutto questo è l'oggetto di una interrogazione a firma della consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Silvia Russoniello.

“Nel 2013, a maggioranza, - dice - il Consiglio comunale di Siracusa ha acquisito le strade della contrada Plemmirio per usucapione ma pare risulti all’ufficio del patrimonio la loro mancata parcellizzazione, la mancata frazionatura con relativa voltura. Servirebbero, quindi, due atti deliberativi di giunta e consiglio per la loro finale acquisizione”, spiega in premessa. “Queste strade, pertanto, risultano pubbliche teoricamente ma private praticamente e questo – dice Russoniello - comporta il fatto che non siano ancora asfaltate, con grande disagio per i residenti che, eppure, hanno pagato e pagano gli oneri di urbanizzazione e le tasse”.

“Considerato che la situazione non è più tollerabile per i residenti del luogo, - conclude Russoniello - atteso che oltre la sicurezza risulta compromessa anche la loro salute, invito l’amministrazione comunale a relazionare sullo stato dell'iter di acquisizione delle strade della contrada plemmirio e su quali interventi urgenti l'amministrazione intenda porre in essere al fine di garantire ai residenti quei servizi per i quali pagano le salate tasse comunali"