Siracusa, caso watergate: Salvo Baio: "Le precisazioni che non precisano dell'ass. Coppa"

"Ha fatto bene l'assessore Coppa a replicare alle accuse di sprechi idrici lanciate dal gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Siracusa, sia per precisare nel merito le questioni sollevate, sia per il rispetto che si deve ad una importante partito di opposizione e sia soprattutto per il rispetto che si deve ai cittadini contribuenti".

Così interviene Salvo Baio componente della direzione provinciale dl Pd di Siracusa, che, però va oltre: "Se si vuole precisare - insiste Baio - bisogna precisare davvero. Mi riferisco alla Cittadella dello Sport. L'assessore Coppa, dopo aver ricordato che in base al capitolato prestazionale che regola i rapporti con il Comune concedente , il C.C.Ortigia paga per tre anni (solo) il 50 per cento delle utenze idriche, afferma che il gestore dell'impianto si è messo in regola. Da parte sua . prosegue Baio - il gestore assicura che da maggio 2019, dopo la voltura a proprio nome del contratto per la fornitura idrica, paga regolarmente l'utenza".

Da qui gli interrogativi che Baio rivolge a Coppa sull'importo pagato per il consumo idrico a tutt'oggi dal Comune e quello pagato dall'Ortigia visto che la convenzione decorre dal 4 settembre 2017.

"Naturalmente - conclude - l'assessore non mi risponderà ( e non preciserà) ma non per questo la mia domanda resterà senza (precisa) risposta".