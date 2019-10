Siracusa, il consigliere Bonafede: "riportare la musica in città e rilanciare l’Istituto Privitera"

Dare nuova vita e rilanciare la musica a Siracusa con il ripristino dell’Istituto Privitera. A chiederlo è il consigliere comunale Sergio Bonafede che, in una proposta inviata al sindaco Italia e all’Assessore alle politiche educative, delinea un percorso per dare ancora una volta vocazione musicale alla città.

Nelle fasi per la rinascita, il consigliere ne individua quattro: "il Privitera diventa Istituto di base per l’avvio al percorso musicale di formazione continua e luogo dove poter esercitare da adulti la sana passione per uno strumento. - dice Bonafede - Vi sarebbero ammessi bambini fino a 6 anni e adulti over 30 che non possono seguire professionalmente corsi musicali. In secondo luogo il secondo passaggio dell’istruzione musicale verrebbe costituito dai 9 Istituti scolastici comprensivi che si trovano a Siracusa a indirizzo musicale. Poi, l’ulteriore passaggio per chi fosse vocato alla carriera da musicista verrebbe costituito dal liceo musicale creato da pochi anni all’interno del Liceo Gargallo di Contrada Pizzuta, per la cui nascita mi sono impegnato, dopo l’assegnazione di una sede di liceo musicale a Modica sempre con un eccesso di domande rispetto ai posti disponibili. Il Liceo musicale di Siracusa costituirebbe così l’ultimo step disponibile per chi intende seguire un serio e qualificato percorso musicale a Siracusa. Ed infine lo sbocco finale deve essere quello di una convenzione operativa fra il Comune di Siracusa e un conservatorio italiano, da cui si uscirebbe con l’ultimo titolo di studio nella scala di formazione musicale, con evidenti presumibili sbocchi nel mondo del lavoro".

Gli insegnanti da impiegare nel riattivato istituto musicale comunale Privitera sarebbero scelti tutti a Siarcusa