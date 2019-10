Maltempo, tre dispersi nell'Alessandrino: due anziani e un tassista

Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato, e di un tassista nella zona di Arquata. Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall'acqua dei numerosi rii esondati nella zona. Il cliente è stato invece ritrovato e sta bene.

Frane e allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio e tra Novi e Pozzolo Formigaro. Scuole chiuse nel capoluogo e in altri centri. Sulla A21 chiuso svincolo direzione Milano.