Catania, detenzione e spaccio: 12 arresti

Dodici arresti da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Catania nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari due redditizie piazze di spaccio operanti in autonomia ma a poca distanza una dall'altra nello storico quartiere di Picanello,noto per la presenza radicata di gruppi criminanali legati a "Cosa nostra". Impiegato nell'attività di spaccio anche un minorenne.