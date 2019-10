Siracusa, trasporto scolastico: riduzioni delle quote per le famiglie con più di un figlio che usufruisce del servizio

Un aggiustamento alla delibera dell'aprile scorso con la quale la giunta comunale di Siracusa aveva stabilito le quote di compartecipazione da parte delle famiglie alle spese per il trasporto scolastico.

Fata salva la gratuità del servizio per gli studenti delle due frazioni di Cassibile e Belvedere, per gli studenti residenti in zone diverse dalle frazioni (nelle contrade marinare e Tivoli per esempio) ma che necessitano di un mezzo pubblico di trasporto, le quote erano state determinate in 50 euro al mese per le famiglie con reddito da zero a 15.000 euro di Isee e 100 euro per la fascia con Isee da 15.000 euro in poi.

A questo si aggiungono con l'ultima delibera del 15 ottobre le riduzioni del 30% per il secondo figlio e del 50% dal terzo figlio in poi.