Siracusa, sicurezza delle scuole: Ficara (M5S) "Pubblicato bando di finanziamento"

Interviene il ministero dell'Istruzione sulla situazione difficile all'interno delle scuole italiane stanziando fondi per 65,9 milioni di euro, da assegnare agli enti locali proprietari di immobili pubblici. A darne notizia è il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s).

"In particolare, il 70% delle risorse sarà riservato a Comuni o alle Unioni di Comuni, mentre la restante parte sarà ad appannaggio di Province e Città Metropolitane", spiega Ficara.

"I Comuni siracusani e la ex Provincia Regionale devono fare in fretta: devono presentare la loro istanza entro le 15.00 del 29 novembre 2019. Non c'è tempo da perdere, la sicurezza non si fa a parole ma con i fatti. Alla luce dei tanti problemi recentemente emersi sulle condizioni di molte scuole siracusane, non presentare domanda per accedere alla misura sarebbe due volte grave. Nessuno deve dormire su questa tema. Mi aspetto che soprattutto la ex Provincia Regionale dia un segno. Capisco le difficoltà degli uffici e del personale, e sono loro vicino, ma anche i cittadini si attendono segnali. E questo sarebbe uno particolarmente importante", l'invito del deputato Paolo Ficara (M5s).