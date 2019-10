Cefalù, abusivismo: per la prima volta demolito fabbricato

E' stato demolito nel Palermitano, a Cefalù, un fabbricato abusivo. L'ordine è stato dato dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese che ha chiesto al Comune di sgomberare l'immobile in via Gibilmanna e di fare intervenire le ruspe. L'operazione è stata avviata senza problemi. I proprietari e il conduttore hanno liberato i locali prima che le ruspe entrassero in azione.