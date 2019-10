Siracusa, scoperta targa in memoria della professoressa Elena Salibra

“Una donna appassionata e impegnata nello studio e nella trasmissione della cultura”.

Queste le prime parole del sindaco Francesco Italia ha illustrato la figura della professoressa Elena Salibra, morta nel 2014, all'età di 65 anni, e nata in una casa di via Nizza 17 dove stamattina è stata scoperta una targa commemorativa.

Alla cerimonia erano presenti il marito, Vincenzo Manca, i figli Emanuela, Tullio e Marco, i parenti e alcuni compagni di scuola.

Elena Salibra, docente di Letteratura italiana all'università di Pisa, è considerata una italianista di grande valore. Ha svolto con passione e grande dedizione il suo lavoro con una vivacità e un'umanità, doti per la quali è ancora oggi ricordata dai colleghi e dagli studenti che affollavano i suoi corsi, dedicati soprattutto alla poesia.

Come autrice ha dato lustro all'ateneo di Pisa, ottenendo molti riconoscimenti e importanti premi letterari tra i quali il Premio Viareggio Poesia 2014 e il Premio Pisa Poesia 2014.