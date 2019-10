Siracusa, aziende sequestrate alla criminalità organizzata: l'argomento nel dibattito tra studenti e Luciano Modica

Procedimento penale, sequestro preventivo, confisca e altro ancora. Questi gli argomenti al centro dell'incontro che si è tenuto questa mattina tra gli studenti dell'Istituto Filadelfo Insolera e Luciano Modica, dottore commercialista che dal 2006 si occupa per conto della magistratura di amministrare aziende sequestrate alla criminalità organizzata. L’incontro è inserito nel progetto di Cittadinanza e Costituzione, che sviluppa temi legati alla convivenza civile, di cui è referente Maria Bentivegna, docente di materie giuridiche ed economiche.

Modica raccontato le sue esperienze, come quella condotta, tra difficoltà e scelte strategiche, alla Geotrans Trasporti di Catania, rilanciata in modo virtuoso e sostenibile dopo avere rischiato il totale affossamento in seguito al sequestro giudiziario preventivo operato nella primavera del 2014 nei confronti della famiglia Ercolano.