Siracusa, migliorare la sanità e promuovere una legge sulla non autosufficienza: i pensionati scendono in piazza

Porre l'accento sul alcuni temi nazionali tra cui: Fisco, Non Autosufficienza e Sanità. Questo l'obiettivo di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil che, in questi giorni hanno svolto una serie di assemblee presso le sale comunali (questa mattina ad Augusta), ed avviato una raccolta firme nei banchetti allestiti nelle fiere comunali di tutta la provincia.

Gli argomenti sono molto vicino ai pensionati e saranno anche al centro di una manifestazione unitaria nazionale che si terrà a Roma il 16 novembre.

"Pensionati pronti a tornare in piazza perché esclusi dal cuneo fiscale, - si legge in una nota dei sindacati - per loro non sono previste detrazioni come per i lavoratori attivi, senza contare il taglio delle rivalutazioni degli assegni che ha equiparato i pensionati ad un bancomat da cui incassare circa 3 miliardi di euro. Non solo, oramai è palese come nel nostro Paese manchi un sistema sanitario adeguato alle condizioni sociali delle persone, degli anziani, dei pensionati, dei non autosufficienti, delle famiglie tutte".

Per tale motivo, i sindacalisti Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Salvatore Lantieri e Sergio Adamo, hanno chiesto un incontro con i vertici dell'Asp, "richiesta rifiutata dal manager dell'Asp" - spiegano i tre.

Ed infine i sindacati annunciano di aver promosso una raccolta firme a sostegno di una legge nazionale sulla Non Autosufficienza