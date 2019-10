Noto, tentato furto aggravato in abitazione: la Polizia arresta 4 catanesi. VIDEO

Quattro catanesi, già noti alle forze dell'ordine, arrestati in flagranza a Noto per tentato furto aggravato in abitazione.

Ieri, intorno alle 11, a seguito di segnalazione di un'auto sospetta, una volante ha raggiunto San Corrado Fuori le Mura, dove si trovano numerose villette residenziali. La zone era già monitorata da giorni a causa di alcuni furti in abitazione.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un'auto in sosta vicino ad una villa con due persone a bordo. Altre due persone sono usciti dall’abitazione e alla vista della Polizia hanno tentato la fuga.

Tutti e 4 sono stati bloccati, arrestati e ristretti in carcere. Si tratta di Alfio Bonconsiglio di 51 anni, Orazio Amara, di 46 anni, Giovanni Calì, di 30 anni e Francesco Antonino Mammone di 38 anni.