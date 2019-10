Siracusa, ordinanza blocchi nella zona industriale: Zappulla (Art1) "Si vada in fondo"

"Si vada fino in fondo sull'ordinanza del Prefetto che disponea il divieto di blocchi nella zona industriale di Siracusa. "

A chiederlo è Il segretario regionale di Articolouno, Pippo Zappulla.

"Il Cga - scrive Zappulla - ha dato ragione alla Cgil e dispone che il Tar entri nel merito dell’ordinanza. E’ vero che l’ordinanza del Prefetto aveva la scadenza temporale del settembre 2019, ma la questione è di tale gravità e dirimenza che non si può considerare chiusa per “prescrizione. Giusta quindi la posizione della Cgil e del sindacato perché si vada fino in fondo e si chiarisca e definisca la questione: è importante per tutti - conclude - per i lavoratori, per le Imprese, per il sistema di tutele e diritti, per la stesse libere regole della democrazia".