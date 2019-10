Siracusa, Simone Maiorca è il nuovo presidente di Arcigay

Lascia il timone di Arcigay Siracusa, dopo 7 anni, Armando Caravini e passa il testimone al nuovo presidente Simone Maiorca.

A comporre il direttivo, alla vice presidenza Angelo Carbone, per la sua prima volta in associazione e con un ruolo istituzionale. A seguire: Nat Osman, Carmen Fiducia, Alba Bellofiore, Alessandro Augello e l'importante riconferma della dottoressa Maria Vittoria Zaccagnini e Lucia Scala anche lei figura storica legata al direttivo. A gestire l'ufficio stampa sarà ancora una volta la giornalista Alessia Zeferino.

"Vogliamo restituire all'associazione una relazione vera con l'intera comunità - dice il neo presidente Maiorca - come vogliamo che sia la comunità LGBT la vera protagonista di questo mandato e che sia il volano di un nuovo approccio culturale e psicologico a noi stessi. Arcigay Siracusa non può discostarsi della valenza, anche simbolica, di una città come Siracusa che negli anni ha dimostrato la capacità di apparire trasversale ed ideale e pensiamo che anche l'associazione debba sentirsi parte di questa sfida. Ecco perché - conclude Simone Maiorca - lavoreremo per fare di Arcigay Siracusa un riferimento di libertà LGBT nel mediterraneo: inizieremo stabilendo rapporti strutturati con le associazioni LGBT in Tunisia non dimenticando le altre importanti realtà areusee presenti nel territorio che negli anni tanto hanno fatto".