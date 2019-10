Siracusa, rischio randon: il Comitato Scuole sicure chiede il monitoraggio

Campagne di monitoraggio per conoscere le soglie dell’inquinamento indoor negli edifici pubblici e in particolare in quelli scolastici, di ogni ordine e grado, edificati su terreni e con materiali da costruzione “a rischio”. La richiesta arriva dal Comitato Scuole Sicure di Siracusa in seguito al caso di Lecce, dove nell’Istituto “Cesare Battisti” è emersa la presenza minacciosa del Radon, un gas radioattivo nocivo per la salute, prodotto dal decadimento dell’Uranio.

"Ci offriamo di mettere a disposizione gratuitamente la strumentazione per il monitoraggio in nostro possesso - prpone il Comitato - e di contribuire a creare una banca dati, che permetterà agli Enti di correre ai ripari, ove ne ricorrerà la necessità, nelle more di un auspicabile monitoraggio a 360° dell’ Arpa”.