Siracusa, rimossi i rifiuti sul ciglio della strada a Targia. LE FOTO

Pneumatici, sacchetti e rifiuti di ogni tipo abbandonati sul ciglio della strada in contrada Targia dove, da questa mattina, personale Tekra è al lavoro per ripulire il sito.

Sono stati quindi rimossi i rifiuti dal ciglio della strada, rifiuti che costituivano un pericolo per i mezzi a 4 e a 2 ruote.

A disporre gli interventi l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri