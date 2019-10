Siracusa, De Simone: "Barriere architettoniche rendono impossibile il pagamento della sosta al Molo Sant'Antonio per i disabili"

Mancano interventi essenziali per rendere Siracusa civile. A puntare il dito contro l'Amministrazione Italia è Damiano De Simone, presidente della Consulta civica di Siracusa.

De Simone solleva un problema al parcheggio del Molo S. Antonio dove non vi è alcuna possibilità d’accesso al servizio di pagamento di sosta oraria per i disabili in carrozzella.

De Simone, quindi, chiede al sindaco di provvedere con celerità all’abbattimento di tali barriere, ed ordinare, con immediatezza e responsabilità, l’esonero dal pagamento dei parcheggi comunali a tariffa oraria, in favore dei disabili, per tutta la durata del tempo utile ai lavori di adeguamento.

Poi solleva un altro quesito: "dove finiscono gli incassi dei parcheggi comunali e strisce blu, visto il pessimo stato di degrado urbano e l’inesistenza di servizi elementari? Possiamo anche parlare di città del futuro – conclude Damiano De Simone – ma prima di lanciare slogan, ci si accerti che esista la città, a partire dalle sue fondamenta".