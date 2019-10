Siracusa, protesta dei penalisti contro l'abrogazione della prescrizione

Oggi è il primi di cinque giorni di astensione proclamati dall’Unione delle Camere Penali Italiane per protestare contro la norma che ha abrogato l’istituto della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

I penalisti della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa sollecitano l'adesione dei colleghi del Foro di Siracusa alla richiesta di revoca di una legge, "che avrà come unico, devastante effetto quello di creare un processo infinito".

"I dati di una recente ricerca dell’Eurispess, commissionata su scala nazionale proprio dall’U.C.P.I. - si legge in una nota - confermano che i processi che si concludono con la prescrizione sono percentualmente irrilevanti, e che le cause della lentezza della giustizia italiana sono altre, e comunque mai riconducibili ad istanze dilatorie provenienti dalla Difesa. La società civile deve comprendere - conclude - che occorre porre rimedio ad una “riforma” che consentirà di tenere i cittadini, anche quelli assolti all’esito di un giusto processo di primo grado, per tutta la vita sotto processo".