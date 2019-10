Palazzolo Acreide sfiora la vittoria al contest del Borgo dei Borghi 2019 e arriva secondo

Palazzolo Acreide arriva secondo al Borgo dei Borghi e i tanti cittadini con in testa il sindaco, Salvatore Gallo, che hanno atteso i piazza il verdetto davanti ad un maxi schermo, alla fine hanno festeggiato comunque: "Siamo il secondo Borgo più bello d'Italia. Il primo in Sicilia" si legge sulla pagina facebook del Comune.

La serata finale, della trasmissione di Rai Tre, condotta da Camila Raznovich, ha visto sfidarsi i 20 borghi finalisti e Palazzolo Acreide ha rappresentato la Sicilia.

Dopo aver vinto la sua manche, Palazzolo Acreide è approdato alla finalissima che gli ha regalato il secondo posto finale. In studio a rappresentare il Comune siracusano c'erano i giovani della consulta Salvatore Pinnisi e Noemi Italia.

La vittoria è stata decretata sia dalla giuria popolare con il televoto, che dai tre giurati presenti domenica sera in studio: Philippe Daverio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi, il cui voto pesava il 50% sul conteggio totale, hanno espresso la loro preferenza per Bobbio, il centro della Val Trebbia, in provincia di Piacenza, che si è aggiudicato il titolo.