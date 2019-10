Siracusa, schiamazzi notturni in via dei Mergulensi: chieste le telecamere

Installazione della videosorveglianza in via dei Mergulensi, nell'area antistante la scuola, per mettere fine agli schiamazzi notturni e all'abbandono di vetri rotti e bottiglie che ogni fine settimana rendono quella zona di Ortigia invivibile.

Questo il contenuto di un atto di indirizzo che il consigliere comunale Salvo Castagnino ha depositato perché sia trattato in una delle prossime sedute del civico consesso. Su questi episodi il consigliere ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti.