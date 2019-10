Augusta, controlli alla circolazione stradale: 2 denunce per guida sotto effetto di alcool

Controlli alla circolazione stradale, con posti di blocco in corrispondenza delle principali arterie stradali, sia cittadine che extraurbane, ad Augusta sono stati effettuati nell'ultima settimana dai Carabinieri in collaborazione con l'Asp, coadiuvati dall’alto dal 12 Nucleo elicotteri di Catania.

Due persone sono state denunciate per guida sotto l'effetto di alcool; in due sono segnalati poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 11 grammi circa di marijuana.

Complessivamente sono stati controllati 116 veicoli e 261 persone: due sono stati sanzionati per mancanza della copertura assicurativa con sequestro dei mezzi; 4 per mancata revisione; 7 per non utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per l'utilizzo di dispositivi telefonici durante la guida.

Complessivamente sono stati sottratti oltre 15 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.