Marquez vince anche in Giappone, decimo successo stagionale

Marc Marquez domina anche il Gp del Giappone. Il campione spagnolo firma il successo numero 80 (10° stagionale). A completare il podio il francese Quartararo e Andrea Dovizioso,che nel finale riesce a resistere agli attacchi di Vinales. Ottimo sesto Morbidelli che, dopo essere stato in lotta per il podio per oltre metà gara, cede nel finale a causa dell'usura delle gomme. Valentino Rossi cade a quattro giri dalla fine.